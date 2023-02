Terbesar dan Pertama di Jawa Barat! Event Be On Fest Gabungkan Beauty dan Fashion di Satu 'Atmosfer'

PIKIRAN RAKYAT - Festival kecantikan dan fashion terbesar di Jawa Barat, Be On Fest digelar selama 3 hari berturut-turut di Trans Conventions Centre Bandung, mulai 24-26 Februari 2023. Mengusung tema "Be on You, Beauty and Fashion Are You", acara tersebut menghadirkan lebih dari 400 brand, serta 100 tenant untuk memanjakan para pecinta mode dan produk-produk riasan, hingga perawatan diri dari merek terpercaya.

Beragam kegiatan seperti exhibition, brand activity, talkshow, beauty demo, mix&match workshop, sampai mini fashion show dijamin tak akan mambuat pengunjung merasa bosan. Selain itu, acara tersebut juga menghadirkan bintang tamu spesial seperti Shandy Aulia, Sarah Keihl, Nita Gunawan, Indah Kus, dan influencer-influencer lainnya.

Kabar baiknya lagi, dalam kesempatan ini, ratusan brand akan memberi promo-promo terbaik yang tak akan ditemukan di hari biasa. Menggiurkan, bukan?

Tak dapat dimungkiri, tren perawatan kulit (skincare), makeup, dan fesyen terus tumbuh dan berkembang dengan cepat dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan bagi sebagian orang mungkin, belanja skincare sudah seperti kebutuhan yang tak dapat ditinggalkan, sebagian lain menganggap membeli hal-hal serupa adalah bentuk dari self-reward maupun self-love.

Baca Juga: 5 Pelajaran Berharga yang Bisa Diambil dari Toxic Relationship

Menariknya, tren fesyen dan kecantikan tersebut diiringi oleh akselerasi inovasi yang dilakukan anak bangsa dalam membuat produk lokal berkualitas dan 'ramah dompet'. Di acara Be On Fest, Anda dapat melihat sendiri banyaknya produk lokal dengan mutu yang tak kalah saing dengan brand mentereng lainnya.

Pasalnya beberapa brand menyuguhkan 'experience' bagi para pengunjung untuk mencoba langsung produk-produk unggulannya secara gratis. Bagi mereka yang tak bisa hadir di lokasi festival tersebut, pihak penyelenggara juga membuka peluang para 'jastipers' untuk membantu konsumen melakukan transaksi secara praktis.

Jadi yang Pertama di Jawa Barat

Event kecantikan ini menjadi yang terbesar dan pertama di Jawa Barat. Project Director Be On Fest, Syifa berharap bila acaranya menjadi pelipur rindu bagi masyarakat setelah 2 tahun berlalu terkukung pandemi Covid-19

"Kita melihat industri beauty tahun ini sangat lur biasa, apalagi pasca pandemi, orang-orang tuh kayak kangen event gitu ngga sih," ucap Syifa di Trans Conventions Centre Bandung, pada 24 Februari 2023.