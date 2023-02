10 Ucapan Hari Valentine dalam Bahasa Inggris untuk Dibagikan di Media Sosial, Lengkap dengan Terjemahannya

PIKIRAN RAKYAT – Hari Valentine menjadi momen yang paling dinantikan oleh banyak orang untuk mengungkapkan rasa sayang dan cinta mereka kepada pasangan. Perayaan Valentine biasa dilakukan dengan berbagai hal romantis, seperti makan malam bersama, pergi ke suatu tempat yang disukai oleh pasangan, berwisata ke lokasi yang menyuguhkan pemandangan indah, dan masih banyak lagi.

Adapun yang merayakannya dengan cara mengungkapkan isi hati kepada pasangan melalui sepucuk surat cinta, pesan singkat, atau dengan menuliskan ucapan di media sosial sambil menandai orang terkasih.

Dilansir Pikiran-rakyat.com dari Pro Flowers, berikut ini merupakan beberapa ucapan dalam bahasa Inggris lengkap dengan terjemahannya yang bisa Anda gunakan dan bagikan kepada pasangan pada Hari Valentine.

1. There is only one happiness in life: to love and be loved. – George Sand, Penulis

(Hanya ada satu kebahagiaan dalam hidup: mencintai dan dicintai)

Baca Juga: 30 Link Twibbon Valentine Day 2023 Tanpa Logo dan Watermark, Segera Unduh dan Bagikan ke FB, IG dan WA

2. Your flaws are perfect for the heart that’s meant to love you. – Trent Shelton, pemain bola

(Kekuranganmu sempurna untuk hati yang ditujukan untuk mencintaimu)

3. A flower cannot blossom without sunshine, and man cannot live without love. – Max Muller, filolog