15 Quotes Hari Valentine Bahasa Inggris dan Terjemahannya, Puitis serta Penuh Makna

PIKIRAN RAKYAT - Menulis quotes Valentine's Day atau Hari Valentine tidak semudah yang dibayangkan. Namun mengirim ucapan-ucapan manis untuk orang terkasih juga bisa diupayakan dengan mempelajari beberapa tips sebelumnya.

Jika Anda hendak mengirim quotes Hari Valentine untuk si 'dia', pikirkan seberapa baik Anda mengenal penerima Anda. Ini akan memberi Anda gambaran tentang bagaimana cara merangkai kata, dan nada apa yang paling sesuai untuk ditulis di kartu ucapan.

Bagaimana pun, mengungkapkan perasaan kita ke dalam kata-kata bisa menjadi tantangan, kuncinya, berbicara dari hati selalu jadi yang terbaik. Sentuhan yang dipersonalisasi seperti mencantumkan nama hewan peliharaan atau memori bersama memberi kesan istimewa pada ucapan Anda.

Akan tetapi, jika kalimat romantis tak kunjung terbayang, tim Pikiran-Rakyat.com telah merangkum beberapa quotes Hari Valentine untuk memberi inspirasi. Quotes akan disajikan dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya, dan cocok dibagikan ke media sosial.

Berikut kumpulan quotes romantis untuk memeriahkan Valentines Day 2023.

1. There is only one happiness in life: to love and be loved (Hanya ada satu kebahagiaan dalam hidup: mencintai dan dicintai)

2. Valentine’s Day is the poet’s holiday (Hari Valentine adalah hari libur penyair)

3. Your flaws are perfect for the heart that’s meant to love you (Kekurangan Anda sempurna untuk hati yang ditakdirkan mencintaimu)