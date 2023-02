Kumpulan Ucapan Manis untuk Rayakan Hari Valentine 2023, Buat Hubungan Makin Harmonis

PIKIRAN RAKYAT – Kalimat manis nan romantis terkadang perlu disampaikan untuk pasangan. Momen perayaan Hari Valentine 2023 adalah waktu yang tepat bagi Anda untuk memberikan ucapan manis.

Hadiah yang diberikan kepada pasangan di Hari Valentine 2023 bisa lebih berarti dan tak terlupakan jika Anda menyertainya dengan sepucuk surat. Jangan khawatir jika masih takut menulis surat, ada banyak referensi yang bisa Anda gunakan.

Selain itu, momen Hari Valentine 2023 bisa dirayakan dengan berbagai cara. Anda bisa saling bertukar hadiah dengan pasangan, atau bisa pula membagikan foto berdua dengan dihiasi bingkai Twibbon.

Untuk makin menambah keromantisan suasana dan keharmonisan dengan pasangan, Anda bisa menuliskan kalimat pendek dengan Bahasa Inggris. Berikut ini Pikiran-Rakyat.com rangkum kumpulan ucapan selamat Hari Valentine 2023 yang bisa Anda kirim untuk pasangan atau orang terkasih.

Kumpulan ucapan Hari Valentine 2023

- Happy Valentine’s Day! Are you seriously not sick of me yet?

- I’m yours. Sorry, no refunds or exchanges.

- Happy V-Day! I got you this card. Now where's my medal?

- So happy we both swiped right.