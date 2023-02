20 Quotes Hari Valentine dalam Bahasa Inggris, Cocok Dijadikan Status di Medsos

PIKIRAN RAKYAT – Hari Kasih Sayang atau yang lebih dikenal dengan Hari Valentine akan dirayakan masyarakat seluruh dunia pada 14 Februari 2023 mendatang. Di Indonesia, hari spesial ini hanya dirayakan oleh sebagian orang yang percaya dan menganutnya.

Sudah menjadi tradisi di Hari Valentine untuk bertukar kado dengan orang-orang terkasih. Tak jarang pula Anda akan menerima cokelat hingga bunga mawar untuk merayakan Hari Kasih Sayang ini.

Tradisi setiap negara pada perayaan Hari Valentine memang berbeda-beda. Bertukar kado adalah tradisi yang sering dilakukan oleh masyarakat di Inggris Raya. Sedangakan di Notfolk, seorang tokoh bernama ‘Jack’ Valentine mengetuk pintu belakang rumah dan meninggalkan permen serta kado untuk anak-anak.

Namun Anda bisa merayakannya dengan hal yang lainnya seperti berbagi ucapan manis, quotes, hingga memasang foto dengan bingkai twibbon. Ucapan bisa Anda kirimkan ke orang-orang yang Anda sayangi, atau bisa dijadikan sebagai status di media sosial.

Baca Juga: 10 Link Download Twibbon Hari Valentine, Cocok untuk Tunjukkan Cinta ke Orang Tersayang

Berikut ini 20 quotes Hari Valentine 2023 dalam Bahasa Inggris. Pikiran-Rakyat.com telah merangkumnya dari laman Purewow.

- “Love planted a rose, and the world turned sweet” – Katharine Lee Bates

- "Loved you yesterday, love you still, always have, always will." — Elaine Davis

- "Loved you yesterday, love you still, always have, always will." — Elaine Davis