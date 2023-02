11 Link Twibbon Pasangan atau Couple, Cocok Untuk Hari Valentine 2023

PIKIRAN RAKYAT - Valentine dikenal sebagai hari kasih sayang dan jatuh pada tanggal 14 Februari. Pada perayaan valentine biasanya identik dengan hadiah dan cokelat.

Biasanya orang-orang akan menghabiskan waktu bersama pasangannya saat perayaan hari valentine untuk saling membagikan kasih sayang. Banyak promo cokelat biasanya diberikan saat hari valentine.

Akan tetapi, untuk merayakan hari valentine dapat dilakukan dengan mengunggah twibbon couple bersama pasangan. Berikut Pikiran-Rakyat.com berikan link twibbon couple yang lucu:

1. Twibbon couple kucing 'Best Friend Forever' oleh Jea

LINK A

LINK B

2. Twibbon couple buah ceri 'You Are the Cherry to My Ice Cream' oleh Jea

LINK A

LINK B

3. Twibbon couple pasangan bermain bersama kucing oleh Jea