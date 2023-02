20 Ucapan Selamat Hari Valentine Paling Romantis dalam Bahasa Inggris, Cocok Dikirim ke Orang Terkasih

PIKIRAN RAKYAT - Hari kasih sayang atau yang kerap disebut Valentine’s Day segera tiba. Tidak ada keraguan bahwa cinta adalah salah satu pengalaman langka sekaligus paling indah yang dapat dirasakan manusia.

Meski wujud cinta sulit dijelaskan, tak sedikit orang yang memanifestasikannya lewat untaian kata. Ucapan Happy Valentine’s tak jarang menghiasi halaman media sosial atau ditujukan secara pribadi melalui aplikasi perpesanan singkat.

Awamnya ucapan selamat Hari Valentine ini disampaikan tepat pada momen perayaan, 14 Februari setiap tahunnya. Meski begitu, menginjak bulan kasih sayang, biasanya orang mulai menyiapkan kado seperti cokelat, bunga, hingga bingkisan spesial lainnya disertai kartu ucapan dari jauh-jauh hari.

Jika Anda kehabisan kata-kata, kami menyediakan kutipan atau quotes Hari Valentine yang paling romantis dan bermakna dalam untuk dibagikan kepada orang-orang yang paling berarti, dari kekasih tersayang hingga keluarga tercinta. Berikut contoh ucapan selamat Hari Valentine yang cocok dibagikan ke media sosial dalam Bahasa Inggris.

1. “Most people are slow to champion love because they fear the transformation it brings into their lives. And make no mistake about it: love does take over and transform the schemes and operations of our egos in a very mighty way.” —Aberjhani

2. “I won’t give up on us, even if the skies get rough.” —Jason Mraz

3. “If you have only one smile in you give it to the people you love.” —Maya Angelou

4. “This fire that we call Loving is too strong for human minds. But just right for human souls.” —Aberjhani