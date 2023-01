Rekomendasi Sunscreen Remaja untuk Wajah Sehat & Anti Kusam dari YOU

PIKIRAN RAKYAT - Remaja terkenal memiliki segudang kegiatan, mulai dari sekolah, mengikuti ekstrakulikuler, sampai dengan melakukan berbagai petualangan baru. Karena itulah, butuh produk untuk melindungi kulit. Salah satu yang sangat direkomendasikan adalah sunscreen.

Selain bisa menghindarkan kulit dari paparan sinar UV, bisa membuatnya sehat dan jauh dari kusam. Apalagi jika para remaja banyak melakukan kegiatan outdoor, tidak hanya sinar UV saja yang berbahaya, lingkungan yang buruk juga. Maka dari itu lah, perlu memasukkan sunscreen untuk remaja ke dalam tas yang selalu dibawa.

Ada dua rekomendasi sunscreen yang cocok untuk remaja, yaitu YOU Triple UV Elixir SPF 50+ PA++++ dan YOU Tone Up UV Elixir SPF 50+. Kedua rekomendasi sunscreen untuk remaja ini bisa Anda dapatkan melalui YOU Official Store di Shopee.

Pilihan Sunscreen untuk Remaja

1. YOU Triple UV Elixir SPF 50+ PA++++

Rekomendasi pertama adalah YOU Triple UV Elixir Sunscreen yang memberikan 3 perlindungan utama terhadap sinar UVA/UVB, dan juga blue light. Produk tabir surya satu ini cocok dengan kulit remaja karena memiliki berbagai kandungan baik di dalamnya. Apalagi bagi remaja yang bermasalah dengan kulit berjerawat atau berminyak.

Di dalam produk ini terdapat formula Allantoin dan Centella Asiatica yang menenangkan kulit berjerawat, kemerahan, sampai dengan memperkuat skin barrier. Selain kedua kandungan tersebut, YOU Triple UV Elixir Sunscreen juga memiliki Vitamin E dan SPF 50 + yang bisa menangkal radikal bebas dan melindungi kulit dari sinar matahari atau lingkungan sekitar.

Jadi, remaja aktif yang memiliki segudang kegiatan, baik itu outdoor atau indoor, sangat disarankan menggunakan produk ini. Tekstur dari produk ini juga ringan dan mudah sekali diratakan. Jadi meski terburu-buru, tidak menimbulkan rasa lengket atau tidak nyaman. Malahan akan memberikan sensasi dingin dengan kandungan Menthol-nya.

Baca Juga: Saat Kita Mati, Apa yang Akan Terjadi pada Akun Medsos Kita?

Aroma sunscreen untuk remaja ini juga harum dan menyegarkan, sehingga membuat semangat kembali membara. Ukuran produk ini juga pas dimasukkan ke dalam tas, hanya 30ml saja.