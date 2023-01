8 Ucapan Tahun Baru Imlek 2023 dalam Bahasa Inggris dan Terjemahannya, Cocok Dibagikan ke Medsos

PIKIRAN RAKYAT - Perayaan Tahun Baru Imlek 2023 dalam waktu dekat ini akan segera diperingati. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk memeriahkannya.

Memberikan ucapan selamat Tahun Baru Imlek 2023 dalam bahasa Inggris bisa menjadi salah satu pilihannya.

Ucapan selamat Tahun Baru Imlek 2023 dalam bahasa Inggris ini bisa Anda bagikan ke sahabat, keluarga hingga pasangan.

Dirangkum Pikiran-Rakyat.com dari berbagai sumber, berikut ucapan Selamat Hari Imlek 2023 dalam bahasa Inggris dan lengkap dengan terjemahannya.

1. Happy Chinese New Year! May good fortune never leave your doorstep and keep blessing you!

(Selamat Tahun Baru Imlek! Semoga keberuntungan tidak pernah meninggalkan pintu rumah Anda dan terus memberkati Anda!)

2. Gong Xi Fa Cai! May all your dreams come true. I wish you a very happy new year with good luck, health, and prosperity.

(Gong Xi Fa Cai! Semoga semua impian Anda menjadi kenyataan. Saya ucapkan selamat tahun baru yang penuh dengan keberuntungan, kesehatan, dan kemakmuran.)