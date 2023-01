Ucapan Selamat Tahun Baru Hari Imlek 2023 dalam Bahasa Inggris, Lengkap dengan Terjemahannya

PIKIRAN RAKYAT - Ucapan Selamat Tahun Baru Imlek 2023 dalam Bahasa Inggris dapat dikirimkan ke orang terdekat saat merayakan salah satu hari besar dalam kalender China. Perayaan Imlek akan menjadi lebih lengkap dengan ucapan yang berisikan doa dan harapan untuk membuat momen berharga tersebut menjadi lebih meriah dan berkah.

Imlek sudah menjadi hari besar untuk masyarakat Tionghoa. Imlek biasanya menjadi waktu yang tepat untuk kumpul keluarga sehingga bisa saling mendoakan dan membangun kehangatan. Pada tahun 2023, Imlek jatuh pada hari Minggu, 22 Januari 2023.

Berikut contoh ucapan Selamat Hari Imlek 2023 dalam Bahasa Inggris dengan terjemahannya.

Ucapan Selamat Hari Imlek 2023

- Happy Chinese New Year! May good fortune never leave your doorstep and keep blessing you! (Selamat Tahun Baru Imlek! Semoga keberuntungan tidak pernah meninggalkan pintu rumah Anda dan terus memberkati Anda!)

- Gong Xi Fa Cai! May all your dreams come true. I wish you a very happy new year with good luck, health, and prosperity. (Gong Xi Fa Cai! Semoga semua impian Anda menjadi kenyataan. Saya ucapkan selamat tahun baru yang penuh dengan keberuntungan, kesehatan, dan kemakmuran.)

- My heartfelt best wishes are with you and your loving family throughout this New Year and always. Wishing you all joy and prosperity in the new year. Gong Xi Fa Cai! (Harapan terbaik saya yang tulus menyertai Anda dan keluarga tercinta sepanjang Tahun Baru ini dan selalu. Semoga Anda semua mendapatkan sukacita dan kemakmuran di tahun yang baru. Gong Xi Fa Cai!)

- Wish you wealth and prosperity in life. May good luck follow you in every step and your house be filled with happiness. Gong Xi Fa Cai (Semoga Anda mendapatkan kekayaan dan kemakmuran dalam hidup. Semoga keberuntungan mengikuti Anda dalam setiap langkah dan rumah Anda dipenuhi dengan kebahagiaan. Gong Xi Fa Cai!)