13 Ucapan Selamat Tahun Baru 2023 yang Inspiratif dan Penuh Doa, Cocok Jadi Caption Medsos

PIKIRAN RAKYAT - Simak kumpulan ucapan Selamat Tahun Baru 2023 yang inspiratif, penuh doa, dan cocok jadi caption media sosial.

Penghujung tahun telah di depan mata. Tidak lama lagi kalender 2022 akan berganti menjadi 2023.

Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk merayakan pergantian tahun, salah satunya membagikan ucapan Selamat Tahun Baru 2023.

Sejumlah ucapan Selamat Tahun Baru di bawah ini sangat cocok menjadi caption di media sosial, mulai dari Instagram hingga WhatsApp.

Berikut 13 rekomendasi ucapan Selamat Tahun Baru yang inspiratif dan penuh doa, seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari WordStream.

1. Happy New Year! Every year has its ups and downs, and each one shapes who we are today and who we will be in the future. Onwards and upwards, no regrets!

(Selamat Tahun Baru! Setiap tahun mengalami pasang surut, dan masing-masing membentuk siapa kita hari ini dan siapa kita di masa depan. Maju ke depan dan membumbung tinggi, tidak ada penyesalan!)

2. As seasons change and years come and go, may your blessings always continue to grow! Happy New Year!