10 Quotes tentang Tahun Baru dalam Bahasa Inggris Lengkap dengan Artinya, Cocok Jadi Caption Instagram

PIKIRAN RAKYAT - Artikel ini memuat quotes bijak tentang tahun baru dalam bahasa Inggris dan artinya.

Tahun Baru 2023 akan segera tiba. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menyambut tahun yang baru, salah satunya membagikan quotes bijak dan penuh motivasi.

Menulis quotes tentang tahun baru dan membagikannya ke media sosial menjadi salah satu cara yang bagus untuk menyebarkan sukacita.

Quotes penuh motivasi ini cocok dijadikan caption Instagram dan media sosial lainnya. Anda bisa mengunggahnya saat perayaan Tahun Baru 2023.

Berikut 10 quotes bijak dan penuh motivasi tentang Tahun Baru dalam bahasa Inggris yang dikutip Pikiran-Rakyat.com dari WordStream.

1. “The new year stands before us, like a chapter in a book, waiting to be written.” —Melody Beattie

(Tahun baru berdiri di hadapan kita, seperti sebuah bab dalam sebuah buku, menunggu untuk ditulis)

2. “Be at war with your vices, at peace with your neighbors, and let every New Year find you a better person.” —Benjamin Franklin