12 Ucapan Selamat Natal 2022 dalam Bahasa Inggris Beserta Terjemahannya

PIKIRAN RAKYAT – Momen perayaan Natal 2022 sangat tepat dijadikan waktu untuk menjalin tali persaudaraan dengan saling mengirim ucapan selamat.

Perayaan Natal 2022 menjadi momentum untuk menunjukan rasa cinta dan kasih terutama kepada keluarga dekat, teman, dan sahabat.

Apalagi jika ucapan selamat Natal 2022 dikirimkan dengan pesan penuh makna dan cinta kasih, maka momen perayaan akan semakin berkesan.

Berikut 12 ucapan Selamat Natal 2022 dalam Bahasa Inggris lengkap dengan terjemahannya.

1. May this Holiday Season sparkle and shine and may all your wishes and dreams come true, Merry Christmas (Semoga hari libur Natal ini gemerlap dan penuh cahaya dan semoga semua harapan serta doamu menjadi kenyataan, Selamat Hari Natal saudaraku)

2. If a big, jolly guy grabs you and puts you in a bag, don't worry: I told Santa I wanted a Good Friend for Christmas (Jika seorang pria besar dan periang menangkap dan memasukkan Anda ke dalam tas, jangan khawatir: Saya memberi tahu Sinterklas bahwa saya menginginkan teman baik untuk Natal)

3. At Christmas play and make good cheer, for Christmas comes but once a year (Saat Natal bermain dan bergembiralah, karena Natal datang hanya setahun sekali)

4. Faith is salted and peppered through everything at Christmas. And I love at least one night by the Christmas tree to sing and feel the quiet holiness of that time that’s set apart to celebrate love, friendship, and God’s gift of the Christ child