15 Ucapan Selamat Natal 2022 dalam Bahasa Inggris untuk Pacar, Romantis dan Sarat Doa Baik

PIKIRAN RAKYAT - Berikut kumpulan ucapan Selamat Natal 2022 dalam Bahasa Inggris untuk pacar.

Hari Natal 2022 dirayakan dengan berbagai macam cara, seperti mengirimkan kado dan ucapan Selamat Natal untuk orang-orang tercinta dalam hidup Anda.

Salah satu orang yang dikirimkan kado dan ucapan Selamat Natal adalah pacar.

Berikut 15 ucapan Selamat Natal 2022 dalam Bahasa Inggris untuk pacar, sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman Mirchi:

1. "My love and thoughts are with you during the Christmas season and the promise of hope it brings."

(Cintaku dan pikiranku bersamamu selama musim Natal dan janji harapan yang dibawanya)

2. "Merry Christmas to someone who’s sweeter than a candy cane, warms me up more than a cup of hot cocoa, and fills my heart with joy more than the biggest present under the tree!"

(Selamat Natal untuk seseorang yang lebih manis dari permen, menghangatkanku lebih dari secangkir coklat panas, dan mengisi hatiku dengan kegembiraan lebih dari hadiah terbesar di bawah pohon!)