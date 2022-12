Kumpulan Quotes Natal 2022 dalam Bahasa Inggris, Lengkap dengan Terjemahannya

PIKIRAN RAKYAT – Hari Natal yang diperingati setiap 25 Desember menjadi hari yang ditunggu-tunggu bagi umat kristiani.

Banyak kegiatan yang bisa dilakukan untuk merayakan Natal, mulai dari ibadah perayaan, berkumpul bersama keluarga, bertukar kado hingga makan malam bersama dengan orang-orang tersayang.

Tak hanya itu, Anda juga bisa membagikan sukacita Natal dengan menuliskan quotes yang penuh makna.

Quotes Natal 2022 bisa Anda bagikan ke berbagai media sosial mulai dari Instagram, WhatsApp hingga Facebook.

1. “Christmas is like candy; it slowly melts in your mouth sweetening every taste bud, making you wish it could last forever.” – Richelle E. Goodrich.

Artinya: Natal itu seperti permen; perlahan-lahan meleleh di mulut Anda mempermanis setiap selera, membuat Anda berharap itu bisa bertahan selamanya.

2. “Gifts of time and love are surely the basic ingredients of a truly merry Christmas.” – Peg Bracken.