13 Ucapan Selamat Natal 2022 dalam Bahasa Inggris, Cocok Dibagikan ke Medsos

PIKIRAN RAKYAT - Menjelang hari Natal 2022, ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk merayakannnya.

Selain melalui Twibbon, memberikan ucapan selamat di media sosial bisa menjadi salah satu pilihan untuk merayakan Natal 2022.

Ucapan selamat tersebut, bisa Anda bagikan juga ke sahabat, teman hingga keluarga.

Buat Anda yang masih bingung, berikut ucapan selamat Natal 2022 dalam bahasa Inggris yang dapat anda pasang untuk status di media sosial.

1. May the miracle of Christmas bring you joy and happiness. I wish for contentment and peace among you and your family.

2. Warmest wishes for a happy Christmas and a wonderful New Year. Thanks for being such a great friend.

3. May the Christmas season fill your home with joy, your heart with love, and your life with laughter. Wishing you a very Merry Christmas and we look forward to seeing you in 2023.

4. I've been waiting all year to spend Christmas with you! Now that it's here, I can't think of any gift I'd want any more than this. Merry Christmas, my love!