15 Ucapan Hari Natal 2022 dalam Bahasa Inggris, Cocok untuk Status di Media Sosial

PIKIRAN RAKYAT - Tak lama lagi umat Kristen akan merayakan Hari Natal 2022 yang jatuh pada tanggal 25 Desember.

Perayaan Hari Natal 2022 mengandung makna saling mengasihi dengan sesama. Ini merupakan cerminan dari sifat Yesus yang kehadirannya membawa kasih dan kedamaian.

Banyak cara untuk memperingati Hari Natal 2022 seperti memberikan hadiah atau kado kepada orang-orang tersayang.

Namun, ada cara lain yang paling sederhana untuk turut merayakan tanggal bersejarah ini yaitu dengan mengirimkan dan membuat ucapan atau pesan di Hari Natal 2022.

Berikut ini Pikiran-Rakyat.com sajikan 15 ucapan Hari Natal 2022 dalam bahasa Inggris yang dapat anda pasang untuk status di media sosial.

1. May the miracle of Christmas bring you joy and happiness. I wish for contentment and peace among you and your family.

2. Warmest wishes for a happy Christmas and a wonderful New Year. Thanks for being such a great friend.

3. May the Christmas season fill your home with joy, your heart with love, and your life with laughter. Wishing you a very Merry Christmas and we look forward to seeing you in 2023.