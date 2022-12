20 Kata-Kata Hari Ibu dalam Bahasa Inggris, Paling Menyentuh Hati dan Penuh Makna

PIKIRAN RAKYAT - Hari Ibu yang diperingati hari ini menjadi momentum untuk mengungkapkan rasa sayang dan terima kasih kepada ibu.

Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk memperingati Hari Ibu 2022, salah satunya memberi ucapan selamat.

Ucapan selamat Hari Ibu 2022 ini bisa dibagikan ke berbagai media sosial mulai dari WhatsApp, Facebook hingga Instagram.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari laman The Pioneer Woman berikut kumpulan kata-kata Hari Ibu 2022 paling menyentuh hati dalam bahasa Inggris lengkap dengan terjemahannya.

Baca Juga: 15 Quotes Hari Ibu 2022 Penuh Makna dan Menyentuh Hati, Cocok Dibagikan ke Medsos

1. "A mother's arms are more comforting than anyone else's." -Putri Diana

(Lengan seorang ibu lebih nyaman daripada lengan orang lain)

2. "Mother is the heartbeat in the home; and without her, there seems to be no heart throb." -Leroy Brownlow

(Ibu adalah detak jantung di rumah; dan tanpa dia, sepertinya tidak ada detak jantung)