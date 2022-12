6 Quotes Bertemakan Natal dalam Bahasa Inggris Dilengkapi Terjemahan, Cocok Dibagikan di Media Sosial

PIKIRAN RAKYAT – Hari Raya Natal yang diperingati setiap tanggal 25 Desember menjadi hari yang ditunggu-tunggu umat Nasrani di seluruh dunia.

Euforia kian bertambah dengan dekorasi dan lagu-lagu bertemakan Natal yang diputar di berbagai lokasi pusat perbelanjaan.

Berbagai hal dilakukan oleh mereka yang merayakan Hari Natal, mulai dari ibadah perayaan, berkumpul bersama keluarga, bertukar kado, dan makan malam bersama dengan orang-orang tersayang.

Tak hanya itu, melalui media sosial juga bisa membagikan sukacita kelahiran Yesus Kristus dengan menuliskan quotes bertemakan Natal.

Baca Juga: Menjawab Pertanyaan Mengapa Natal Selalu Identik dengan Pohon Cemara

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari berbagai sumber, berikut kumpulan quotes bertemakan Natal dalam bahasa Inggris lengkap dengan artinya.

1. Christmas is like candy; it slowly melts in your mouth sweetening every taste bud, making you wish it could last forever. – Richelle E. Goodrich.

Artinya: Natal itu seperti permen; perlahan-lahan meleleh di mulut Anda mempermanis setiap selera, membuat Anda berharap itu bisa bertahan selamanya.

2. Gifts of time and love are surely the basic ingredients of a truly merry Christmas. – Peg Bracken.