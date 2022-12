PIKIRAN RAKYAT - 10 ucapan Hari Ibu 2022 antimainstream dalam bahasa Inggris dan terjemahan dapat ditemukan di sini.

Hari Ibu di Indonesia yang diperingati setiap 22 Desember menjadi momentum pengungkapan rasa sayang dan terima kasih kepada ibu atas jasa besarnya selama ini.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Times of India, pada Rabu, 21 Desember 2022, berikut 10 ucapan Hari Ibu 2022 antimainstream dalam bahasa Inggris.

1. My love for you is bigger than the pile of laundry in my room. Happy Mother’s Day!

(Cintaku padamu lebih besar dari tumpukan cucian di kamarku. Selamat Hari Ibu!)

2. To the best mom in the world, Happy Mother’s Day! Thank you for being chief cook, counselor, taxi-driver, cheerleader, and best all-around mom in the world.

(Untuk ibu terbaik di dunia, Selamat Hari Ibu! Terima kasih telah menjadi kepala juru masak, konselor, supir taksi, pemandu sorak, dan ibu terbaik di dunia.)

3. A mother’s work is never done – but today, you deserve a rest. In fact, take the rest of the week off! Happy Mother’s Day!