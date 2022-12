20 Ucapan Hari Ibu 2022 Paling Menyentuh Hati dalam Bahasa Inggris, Lengkap dengan Terjemahannya

PIKIRAN RAKYAT - Hari Ibu yang diperingati setiap tanggal 22 Desember menjadi momentum untuk mengungkapkan rasa sayang dan terima kasih kepada ibu.

Rasa sayang dan terima kasih ini diungkapkan melalui rangkaian kata dalam ucapan Hari Ibu 2022.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Times of India, pada Rabu, 21 Desember 2022, berikut 20 ucapan Hari Ibu 2022 yang paling menyentuh hati dalam bahasa Inggris dan terjemahannya.

1. Happy Mother’s Day to my very own superhero and the No. 1 problem-solver in my life. I hope you have a great day!

(Selamat Hari Ibu untuk pahlawan superku dan pemecah masalah No. 1 dalam hidupku. Semoga harimu menyenangkan!)

2. I’m glad that you’re my mother because I’m not sure anyone else could have put up with me this long! Love you, Mom.

(Aku senang kamu adalah ibuku karena aku tidak yakin ada orang lain yang bisa tahan denganku selama ini! Aku sayang Ibu)

3. Thank you for laughing with us in the best of times and sticking with us through the worst of times! What would we do without you, Mom?