20 Quotes Peringatan Hari Ibu 2022 dalam Bahasa Inggris, Terinspirasi dari Berbagai Tokoh

PIKIRAN RAKYAT - Peringatan Hari Ibu 2022 tinggal menghitung hari, tapi mungkin tak banyak yang pandai merangkai kata untuk sekadar berterima kasih atau menghibur hati sang malaikat yang sering disebut dengan panggilan mama, bunda, atau pun umi.

Banyak cara untuk ikut memeriahkan peringatan Hari Ibu 2022 ini, salah satunya dengan berbagi quotes di media sosial.

Tentunya quotes yang dimaksud bertema tentang ibu dan mampu membuat perasaannya terenyuh bahagia.

Bagi yang ingin berterima kasih dan menunjukkan rasa cinta pada wanita terhebat dalam hidup Anda, intip kata-kata mutiara atau quotes dalam Bahasa Inggris yang bisa diselipkan dalam kado Hari Ibu maupun dibagikan ke media sosial.

1. When you are looking at your mother, you are looking at the purest love you will ever know. —Charley Benetto

2. Mothers are like glue. Even when you can’t see them, they’re still holding the family together. —Susan Gale

3. Mother is the heartbeat in the home; and without her, there seems to be no heartthrob. —Leroy Brownlow

4. The influence of a mother in the lives of her children is beyond calculation. —James E. Faust