20 Quotes Hari Ibu 2022 Paling Menyentuh Hati dalam Bahasa Inggris, Cocok Jadi Caption Instagram

PIKIRAN RAKYAT - Quotes Hari Ibu 2022 paling menyentuh hati dalam Bahasa Inggris dan Indonesia dapat ditemukan di sini.

Setiap tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu Nasional. Quotes Hari Ibu banyak digunakan untuk mengungkapkan rasa sayang dan terima kasih kepada ibu.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari laman The Pioneer Woman, pada Selasa, 20 Desember 2022, berikut quotes Hari Ibu 2022 paling menyentuh hati dalam bahasa Inggris dan Indonesia yang cocok dijadikan sebagai caption Instagram.

1. "A mother's arms are more comforting than anyone else's." -Putri Diana

(Lengan seorang ibu lebih nyaman daripada lengan orang lain)

2. "Mother is the heartbeat in the home; and without her, there seems to be no heart throb." -Leroy Brownlow

(Ibu adalah detak jantung di rumah; dan tanpa dia, sepertinya tidak ada detak jantung)

3. "A man loves his sweetheart the most, his wife the best, but his mother the longest." -Pepatah Irlandia