10 Ucapan Selamat Hari Ibu untuk Status Media Sosial dalam Bahasa Inggris dan Terjemahannya

PIKIRAN RAKYAT - Peringatan Hari Ibu dirayakan pada tanggal 22 Desember setiap tahunnya.

Ucapan Selamat Hari Ibu pun tentunya akan menjadi hal yang spesial untuk diberikan kepada Ibunda tercinta.

Namun ucapan Selamat Hari Ibu biasanya bertemakan romantis hingga menggemaskan.

Terlebih jika ucapan Selamat Hari Ibu diberikan kepada Ibunda tercinta dengan menggunakan Bahasa Inggris.

Baca Juga: 15 Ucapan Hari Ibu Nasional 2022, Cocok Dipasang untuk Status di Media Sosial

Berikut 10 ucapan Selamat Hari Ibu dalam Bahasa Inggris dan terjemahan yang diberikan kepada sang ibu atau update status media sosial.

1. You’re the best listener, the best cook, the best friend, the best Mom I could ever ask for. Happy Mother’s day!.

(Anda adalah pendengar terbaik, juru masak terbaik, sahabat terbaik, Ibu terbaik yang pernah saya minta. Selamat Hari Ibu!)

2. Thank you for every hug, word of encouragement, and acts of love you’ve given me. Happy Mother’s Day!