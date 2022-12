YOU Beauty Kumpulkan Donasi dalam Mendukung Gerakan 10.000 USG Payudara Gratis Bersama Lovepink

PIKIRAN RAKYAT - Setelah berjalannya campaign dalam memperingati World Breast Cancer Awareness Month bulan Oktober lalu, YOU Beauty sebagai brand kecantikan di Indonesia akhirnya telah menunaikan kewajibannya dalam pemberian donasi kepada organisasi non profit Lovepink.

Berawal dari kolaborasi bersama organisasi nirlaba Lovepink dalam kampanye “YOUnited In Pink”, YOU Beauty berhasil mengumpulkan sejumlah donasi senilai Rp 30.000.000 dalam mendukung gerakan 10.000 USG payudara gratis melalui hasil penjualan produk YOU di Lazada selama bulan Oktober, serta pemberian produk YOU Beauty senilai Rp 20.000.000.

“Bantuan ini kami harapkan dapat mendukung misi Lovepink dalam menekan angka kanker payudara stadium lanjut, melalui screening yang diberikan secara gratis kepada perempuan Indonesia khususnya bagi mereka yang kurang beruntung. Kami juga mengajak seluruh pihak untuk menyebarkan secara luas kesadaran dini akan risiko kanker payudara kepada orang terdekat mereka. Tak hanya bantuan secara materi, kami juga memberikan produk perawatan wajah dan kosmetik secara gratis senilai Rp 20.000.000 kepada warrior dan survivor yang tergabung dalam Lovepink untuk bisa meningkatkan semangat dan memberikan rasa percaya diri,” ujar Nurul Fajrini selaku PR and Marcomm Manager YOU Beauty.

Sebelumnya YOU Beauty juga berkolaborasi bersama dengan SANA Studio Yoga Space untuk mempromosikan gaya hidup sehat khususnya dalam mencegah kanker payudara dengan mengadakan sesi yoga bersama di SANA Studio. Selain itu juga telah diadakan sharing session LEWAT IG Live tentang kanker payudara dengan salah satu warrior Lovepink Indonesia mengenai faktor risiko, penyuluhan deteksi dini melalui SADARI dan SADANIS, pengobatan, dan berbagi kisah semangat pejuang kanker payudara.

“Kami menghaturkan terima kasih kepada YOU Beauty akan dukungan yang telah diberikan kepada Lovepink, khususnya pada program 10.000 USG payudara gratis yang kami inisiatifkan dalam menekan angka kasus breast cancer stadium lanjut. Kami juga sangat terbantu akan campaign #YOUnitedInPink ini, target konsumen YOU Beauty adalah millennials dan hal ini membantu kami meluaskan target awareness karena kami sempat menemukan kasus breast cancer di usia sangat muda sekitar 19 tahun. Oleh karenanya, dengan kerjasama ini kita berharap dapat menjangkau kaum yang lebih muda untuk bisa sadar akan pentingnya screening kanker payudara. Kami berharap kerjasama serupa dapat terus berjalan ke depannya,” ujar Fertina Tarasari selaku Sekretaris Yayasan Lovepink.

Masih terkait dengan kampanye ini, YOU Beauty berkomitmen untuk bisa hadir menemani, mendukung dan menginspirasi perempuan di Indonesia untuk lebih menyebarkan energi positif dan mencintai diri mereka dalam kondisi apapun. Melalui beragam kampanye terkait isu-isu yang bersinggungan langsung dengan perempuan, YOU Beauty meyakini untuk bisa memiliki pengaruh yang dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik.

“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh partner yang terlibat dan mendukung campaign ini, diantaranya, Lazada, Sana Yoga Studio, dan Lovepink dan pastinya segenap konsumen YOU Beauty yang turut menjadi bagian dari gerakan ini,” tutup Nurul.***