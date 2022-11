4 Trik Psikologis untuk Membuat Kesan Pertama yang Baik Saat Bertemu Seseorang

PIKIRAN RAKYAT - Simak empat trik psikologis berikut untuk membuat kesan pertama yang baik saat bertemu seseorang.

Kesan pertama dalam sebuah pertemuan sangat penting karena menentukan persepsi sosial.

Dengan waktu sepersekian detik orang dapat menyimpulkan kesan pertama dari seseorang melalui gerakan verbal dan non verbal, dan disaat itulah orang bisa menilai kita termasuk orang yang disenangi atau tidak.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari YourTango, berikut empat trik untuk membuat kesan pertama yang baik saat bertemu seseorang.

Baca Juga: 6 Cara Buat Pria Jatuh Cinta Kepadamu, Salah Satunya Lakukan Kontak Mata

1. Lakukan kontak mata dengan baik

Menurut Leil Lowndes, penulis How to Instantly Connect with Anything, kontak mata menandakan kejujuran, rasa hormat, minat, kecerdasan, keterusterangan, dan kepercayaan diri.

Anda perlu melihat seseorang cukup lama untuk benar-benar terhubung dengan mereka, bukan hanya kedipan singkat di sana-sini.

Lowndes merekomendasikan beberapa strategi untuk mempertahankan kontak mata yang berkelanjutan.

Pikirkan tentang warna matanya yang tepat, hitung berapa kali dia berkedip, perhatikan bentuk dan asimetri matanya.