Tampil Indah dan Menawan dengan Rangkaian Kosmetik YOU Simplicity

PIKIRAN RAKYAT - Bagi wanita, makeup adalah segalanya. Sebab, makeup bisa membantu membuat wajah terlihat menjadi lebih sehat, segar, merona, bercahaya, bahkan awet muda. Tak hanya itu, peran riasan juga membantu mengoreksi area wajah yang memiliki kerut halus, noda jerawat, atau flek hitam.

Meski begitu, sama seperti banyak hal lain, tren kosmetik dan makeup pun mengalami pergeseran dan perubahan. Jika sebelumnya tampilan makeup yang tebal dan dramatis menjadi tren, sekarang makeup yang lebih ringan dengan tampilan yang minimalis lebih banyak dipilih.

Selain tidak ribet dan bisa menyingkat waktu saat berdandan, tampilan makeup yang minimalis juga diminati karena tidak membuat wajah terasa berat. Tak hanya itu, riasan minimalis pun membuat kamu tidak terlalu lama saat membersihkannya karena ringan dan tidak terlalu tebal.

Ini berarti, kamu bisa terhindar dari risiko iritasi atau peradangan akibat gesekan dari kapas dan produk pembersih kosmetik ketika membersihkan muka.

YOU Simplicity Series, Set Makeup Minimalis dengan Harga Terjangkau

Kalau membicarakan riasan minimalis, kamu perlu tahu kalau makeup sendiri terbagi menjadi empat kategori, yaitu bibir, mata, alis, dan wajah. Sebenarnya, kamu tidak perlu makeup mahal untuk mendapatkan riasan wajah yang flawless.

Sebab, YOU Beauty bisa memaksimalkan penampilan kamu melalui set produk makeup The Simplicity. YOU Beauty sendiri telah berkiprah di kancah kosmetik sejak 2018 silam. Melalui tagline “So Simple, So Beautiful”, sebagai slogan dari Simplicity Series, YOU Beauty hadir dan menawarkan keindahan effortless namun tetap flawless untuk kulit indahmu dengan The Simplicity.

Melalui The Simplicity, YOU Beauty membawa serta ideologi 1+1 > 2 dan berbagai bahan aktif yang baik untuk kesehatan kulit. Ini termasuk HYMAGIC™ 4D Hyaluronic Acid, Peach Blossom Extract, dan Witch Hazel Extract. Beberapa rekomendasi produk dari The Simplicity Series yang bisa kamu pakai untuk makeup harian, di antaranya:

1. YOU Simplicity Love You Tint