Dewi Fashion Knights ‘Future Couture’ Hadirkan Formulasi Adibusana Yogie Pratama hingga Rinaldy Yunardi

PIKIRAN RAKYAT – Pionir majalah mode dan gaya hidup Indonesia, Dewi, kembali mempersembahkan Dewi Fashion Knights (DFK). Segmen presisius ini menampilkan deretan perancang mode Indonesia terbaik hasil kurasi yang dilakukan berdasarkan pengalaman ekstensif Dewi sebagai pengamat dan pendorong pertumbuhan gerakan mode Indonesia.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kini DFK memperkenalkan dua kategori, yaitu luxe ready-to-wear dan couture. Di kategori couture, show Dewi Fashion Knights - Future Couture pada tanggal 30 Oktober 2022 lalu telah menampilkan koleksi para desainer adibusana berdedikasi, Yogie Pratama, Stella Rissa, dan Rinaldy Yunardi.

Yogie Pratama memulai jenamanya di tahun 2012 yang dikenal dengan cocktail, evening dan wedding dress yang didesain dengan struktur conservative yang clean dan fitted. Terinspirasi dari lukisan dan gaya hidup glamor Salvita de Corte, koleksi intrinsik terbaru Yogie yang berjudul Her Idyllic Charm menampilkan sederet gaya eksperimental dengan warna-warna berani.

Terkenal dengan pakaian-pakaian bersiluet klasik dengan detail bernuansa geometris dengan detail yang mempertegas karakter jenamanya yang bold, sensuous, dan alluring, Stella Rissa kembali menghadirkan couture pieces bagi wanita kuat, percaya diri, dan independen dalam koleksi terbarunya In the Name of the Mother.

Nama yang tidak asing dalam dunia couture, Rinaldy A. Yunardi, juga akan menghadirkan masterpiece terbarunya di JFW 2023. Mempertegas karakter jenamanya, yaitu art, beauty, sophisticated, koleksinya kali ini digambarkan sebagai rangkaian gaya yang menekankan konsep inner beauty yang digambarkannya melalui empat kata yang interpretatif: line, love, love, dan shapes.***