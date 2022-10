Tipe Wajah Wanita yang Paling Menarik di Mata Pria Berdasarkan Hasil Penelitian

PIKIRAN RAKYAT - Saat ini banyak wanita yang memakai riasan atau make up, perhiasan, dan memperbaiki rambut mereka secara teratur.

Sebaiknya upaya yang dilakukan oleh para wanita itu semata-mata untuk diri mereka sendiri, bukan untuk menjadi terlihat menarik di mata pria.

Alasannya karena penelitian menunjukkan bahwa wajah yang polos dan sederhana adalah dua kualitas yang menurut pria paling indah dari seorang wanita.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan Prancis berjudul "Beauty is in the efficiency coding of the beholder" yang diterbitkan dalam jurnal Royal Society Open Science, semakin sederhana fitur wajah wanita, semakin menarik bagi pria.

Rupanya, semakin sederhana wajah wanita, semakin mudah bagi pria untuk memproses secara kognitif.

Kesederhanaan ini membuat fitur wajah wanita lebih enak dipandang, karena otak manusia cenderung tertarik pada rangsangan sederhana.

Dalam melakukan penelitian tersebut, tim peneliti yang dipimpin oleh Dr Julien Renoult dari National Center for Scientific Research di Paris ingin lebih memahami ciri-ciri yang dicari pria saat menilai daya tarik wajah seorang wanita.