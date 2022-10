PIKIRAN RAKYAT - Berikut 10 quotes inspiratif dari Sigmund Freud tentang mimpi.

Sigmund Freud terkenal karena menemukan dan mengembangkan teknik psikoanalisis untuk mengartikulasikan teori motivasi psikoanalitik, penyakit mental, dan struktur alam bawah sadar.

Pria yang lahir pada 6 Mei 1856 di Freiberg, Moravia, Kekaisaran Austria ini merupakan tokoh yang sangat berjasa dalam mengembangkan ilmu psikoanalisis, cabang dari ilmu psikologi yang membahas terkait emosi dan mental psikologis manusia.

Baca Juga: Fakta Mengejutkan di Balik Perdamaian Lesti dan Rizky Billar Terkuak, Konflik dengan Keluarga Mulai Tercium

Teorinya Sigmund Freud paling terkenal adalah tentang adanya alam bawah sadar yang mengendalikan sebagian besar perilaku.

Sementara untuk karya Sigmund Freud paling dikenal termasuk The Interpretation of Dream (1899/1900), The Psychopathology of Everyday Life (1904), Totem and Taboo (1913) dan Civilization and Its Discontents (1930).

Sigmund Freud pun kerap menyeliptkan kata-kata bijak dalam setiap karyanya.

Baca Juga: 15 Quotes Jean Piaget Paling Menyentuh Tentang Pentingnya Pendidikan Pada Anak

Dirangkum Pikiran-Rakyat.com, berikut 10 quotes Sigmund Freud tentang mimpi dalam Bahasa Inggris, lengkap dengan artinya dalam Bahasa Indonesia: