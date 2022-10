Wajib Dicatat, 11 Manfaat Menambahkan Serum Vitamin C dalam Pemakaian Skincare Harian Anda

PIKIRAN RAKYAT – Jika Anda sering melakukan perawatan kulit, Anda mungkin pernah mendengar tentang serum vitamin C.

Vitamin C disebut-sebut sebagai salah satu bahan terbaik di pasaran untuk mempertahankan kulit yang halus, rata, dan bercahaya.

Meskipun vitamin C terdapat dalam diet harian Anda, namun hal tersebut tidak menjamin manfaatnya akan langsung terserap ke kulit Anda.

Pemakaian serum dan produk oles vitamin C lainnya adalah cara paling ampuh untuk mendapatkan manfaatnya secara langsung.

Berikut 11 manfaat serum vitamin C pada kulit Anda seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Healthline:

1. Aman untuk Sebagian Besar Jenis Kulit

Vitamin C sangat aman digunakan pada kulit. Kebanyakan orang dapat menggunakan produk oles vitamin C untuk jangka waktu yang lama tanpa mengalami reaksi yang merugikan.

Sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology tahun 2017 mencatat bahwa vitamin C dapat menyebabkan iritasi kulit ringan dalam konsentrasi di atas 20 persen. Oleh karena itu, konsentrasi vitamin C dalam produk perawatan kulit biasanya berkisar antara 10–20 persen saja.

Vitamin C juga aman digunakan dengan bahan aktif perawatan kulit lainnya, termasuk asam alfa hidroksi (AHA), retinol, dan SPF.