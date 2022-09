The Geography of Genius Karya Eric Weiner: Menapaki Jejak Para Tokoh Jenius Dunia

PIKIRAN RAKYAT – The Geography of Genius merupakan sebuah buku yang ditulis oleh Eric Weiner.

The Geography of Genius pertama kali diterbitkan pada Januari tahun 2016 lalu oleh penerbit Simon & Schucter, di New York, Amerika Serikat.

The Geography of Genius merupakan buku setebal 487 halaman yang terjemahan versi bahasa Indonesianya telah diterbitkan oleh Mizan Pustaka pada Juni 2016.

Buku ini bukan berisi karangan dari sang penulis, melainkan menceritakan penelusuran yang dilakukan Eric Weiner dalam menggali jejak-jejak para jenius ternama di berbagai kota di seluruh dunia.

Buku ini memiliki judul lengkap The Geography of Genius: Menjelajahi Sumber Ide Kreatif para Genius dari Athena Kuno hingga Silicon Valley.

The Geography of Genius terdiri dari delapan bab dengan masing-masing berisi wawasan tentang kota yang berbeda-beda.

Kota-kota tersebut adalah Athena di Yunani, Hangzhou di Tiongkok, Florence di Italia, Edinburgh di Skotlandia, Kolkata di India, dan Wina, di Austria.

