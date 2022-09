3 Tips Agar Kamu Pandai Memanajemen Waktu dengan Baik

PIKIRAN RAKYAT - Sebenarnya kita tidak bisa mengatur waktu karena dalam sehari waktu akan selalu ada 24 jam, yang bisa kita atur adalah diri kita sendiri dan bagaimana kita menggunakan waktu yang kita punya.



Manajemen waktu merupakan cara kita mengatur waktu kita untuk melakukan berbagai aktivitas sehari-hari.



Kemampuan manajemen waktu yang baik memungkinkan kita untuk dapat menyelesaikan banyak aktivitas setiap harinya.



Dengan memiliki kemampuan dalam manajemen waktu, senantiasa pekerjaan atau berbagai aktivitas yang harus kita jalani tersistematis dengan baik.

Kemampuan ini pun sangatlah bermanfaat ketika kamu mendaftarkan ke sebuah perusahaan, karena softskill ini sangat bermanfaat bagi perusahaan.



Ketika kamu sudah memanage waktu dengan baik kamu pun terhindar dari stress, karena ketika kamu mengerjakan sesuatu selalu mendekati deadline, kamu akan merasa stress karena terburu-buru dengan waktu yang ada.



Ketika suatu pekerjaan yang kita miliki tersistematis, banyak waktu luang yang bisa kita dapati untuk istirahat.



Manfaat lain dari manajemen waktu itu adalah kita menjadi pribadi yang produktif karena memanfaatkan waktu dengan baik dengan kegiatan positif.



Serta dengan kita baik manajemen hal ini, citra kita pun akan terlihat baik oleh orang lain karena setiap harinya kita berkegiatan positif.



Lantas bagaimana cara kita untuk memanajemen waktu dengan baik ?

1. Buatlah to do list



Ketika kita membuat to do list, sebisa mungkin buatlah minimal 10 kegiatan agar kita mengetahui skala prioritas mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu.



2. Membuat skala prioritas



Dalam membuat skala prioritas akan terbantu ketika kita mengetahui tentang Matriks Eisenhower atau Matriks Penting.

Matriks Eisenhower atau Matriks Penting terdiri dari



- Tugas penting-mendesak: merupakan tugas yang harus diutamakan dan harus diselesaikan terlebih dahulu. Tugas ini biasa bersifat penting dan memiliki waktu yang cukup singkat.

Sehingga diperlukan untuk mengerjakan dengan skala prioritas tertinggi atau didahulukan.



- Tugas penting-tidak mendesak: tugas ini penting, tapi tidak mendesak. Kamu dapat mengerjakan tugas ini setelah tugas penting-mendesak selesai.

- Tugas tidak penting-mendesak: meskipun sifatnya tidak penting, tapi tugas ini mendesak. Kamu bisa meminta tolong rekan kerjamu untuk mengerjakannya.

- Tugas tidak penting-tidak mendesak: kata kunci dari kuadran ini adalah eliminasi atau hapus tugas ini dari to-do list kamu. Karena sifatnya tidak mendesak dan tidak penting untuk dikerjakan.

3. Tetapkan batas waktu kegiatan



Setelah membuat tabel matriks di atas, setelah itu kamu melakukan Time boxing, yang dimana membatasi berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan.



Time boxing terbagi menjadi 2 yaitu: soft time boxes dan hard time boxes. Soft time box artinya kamu memberi toleransi atau tambahan waktu apabila sampai batas waktunya selesai ternyata tugasmu belum selesai.



Sedangkan hard time box, ketika batas waktu sudah selesai, maka kamu akan berhenti dan mengambil istirahat untuk pekerjaan sebelumnya.



Itulah 3 tips agar kamu bisa memanajemen waktu dengan baik. (Sherly Enjelina)***