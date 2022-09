Wajib Baca! 10 Rekomendasi Buku yang Dibaca RM BTS yang Penuh dengan Kisah Inspiratif

PIKIRAN RAKYAT – Selain mencintai seni dan musik, RM BTS juga terkenal sangat hobi membaca buku. Tak jarang ia juga membagikan rekomendasi dari buku-buku yang ia baca.

Kebanyakan ia membaca buku yang mengangkat isu mental health, feminisme, buku tentang seni dan buku yang mengangkat tema lainnya tentang kehidupan.

Berikut 10 rekomendasi buku yang dibaca oleh RM BTS yang dapat mengubah cara pandangmu.

Baca Juga: 5 Rekomendasi Buku Self Improvement, Bantu Tingkatkan Kualitas Diri

1. The Midnight Library – Matt Haig

The Midnight Library karya Matt Haig merupakan novel dengan genre fiksi ilmiah/fantasi. Novel tersebut menceritakan tentang Nora Seed yang terjebak dalam perpustakaan antara hidup dan mati.

Perpustakaan tersebut disebut sebagai perpustakaan tengah malam yang menunjukkan seperti apa hidupmu jika kamu memilih jalan lain.

2. Almond - Sohn Wonpyeong

Almond karya Sohn Wonpyeong menceritakan tentang kehidupan seorang remaja bernama Yunjae. Yunjae memiliki amigdala yang kurang berkembang.