Kumpulan Ucapan Selamat Ulang Tahun untuk Yeonjun TXT dalam Bahasa Inggris Lengkap dengan Terjemahan

PIKIRAN RAKYAT – Di hari ulang tahun Yeonjun TXT yang ke-23, tentu MOA tak ingin ketinggalan dalam memberikan ucapan selamat.

Bagi MOA, para penggemar setia TXT (Tommorow by Together) khususnya sang member Yeonjun TXT, 13 September adalah hari yang sangat istimewa.

Yeonjun TXT lahir pada 13 September 1999 dii Seongbuk-gu, Seoul, Korea Selatan. Sekarang genap berusia 23 tahun.

Salah satu cara yang bisa dilakukan MOA untuk merayakan ulang tahun Yeonjun TXT adalah dengan mengirimkan ucapan selamat ulang tahun.

Nah, bagi MOA yang membutuhkan inspirasi menulis ucapan selamat ulang tahun yang berkesan untuk Yeonjun TXT,

Berikut Pikiran-rakyat.com membagikan kumpulan ucapan ulang tahun untuk Yeonjun TXT yang ke 23 yang berkesan.

Ucapan Ulang Tahun yang ke 23 Untuk Yeonjun TXT paling Berkesan

1. Happy Sweet 23 Birthday Choi Yeonjun! You’re a blessing and a truly source of happiness for us and the world. It will be never enough for us to wish you a Happy Birthday Choi Yeonjun.