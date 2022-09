16 Quotes Terbaik dari Ratu Elizabeth II

PIKIRAN RAKYAT - Ratu Elizabeth II meninggal pada 8 September 2022, merupakan ratu yang paling lama memerintah di Inggris.

Ratu Elizabeth II benar-benar berkomitmen dan menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk melayani rakyatnya.

Tidak mengherankan bahwa selama waktunya sebagai yang terlama memerintah Monarch dalam sejarah Inggris, dia telah berbicara lebih dari sekadar kutipan kehidupan inspirasional untuk kita semua.

Ratu menyaksikan segala peristiwa penting dan kejadian di dunia selama masa pemerintahannya.

Baca Juga: 5 Film dan Serial tentang Ratu Elizabeth II, 70 Tahun Pasang Surut Berkuasa di Inggris

Dari Perang Dunia II hingga permulaan Beatlemania hingga penghapusan hukuman mati di Inggris.

Sulit membayangkan bagaimana rasanya mengambil Mahkota negara besar seperti Inggris pada usia 25 tahun seperti yang dia lakukan.

Dirangkum Pikiran-Rakyat.com dari Yourtango, berikut 16 quotes atau kutipan terbaik dari Ratu Elizabeth II.

1. “Family does not necessarily mean blood relatives but often a description of a community, organization or nation.” (Keluarga tidak selalu berarti saudara sedarah tetapi sering kali merupakan gambaran dari suatu komunitas, organisasi atau bangsa)