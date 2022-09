Wanita Ini Hanya Menggunakan Tabir Surya di Wajahnya tapi Tidak di Leher, Fotonya Bikin Geger Dunia Maya

PIKIRAN RAKYAT - Tabir surya merupakan bagian dari perawatan kecantikan yang bermanfaat menghalangi pengaruh buruk cahaya matahari yang merusak kulit.

Tabir surya ada yang berbentuk lotion, semprotan, gel, foam, hingga stik oles yang bisa menghindarkan atau memantulkan radiasi sinar ultraviolet matahari.

Tubuh manusia sangat terpengaruh ketika langsung terkena sinar ultraviolet. Pasalnya, sinar yang dipancarkan oleh Matahari tersebut bisa menyebabkan luka bakar kulit yang serius.

Banyak ahli perawatan kulit sering menyarankan menggunakan lotion tabir surya untuk melindungi tubuh dari bahaya yang disebabkan oleh sinar ultraviolet.

Perdebatan tentang pentingnya perlindungan sinar matahari untuk kulit mencuat di internet setelah foto seorang wanita berusia 92 tahun yang mengoleskan tabir surya menjadi viral.

Menariknya, ia ternyata mengoleskan tabir surya tersebut hanya ke wajah dan bukan lehernya selama 40 tahun belakangan.

Gambar itu diunggah oleh seorang peneliti kanker kulit dan influencer dari Munich, Jerman, Dr. Christian Posch.

Bahasan ini pertama kali muncul dalam artikel akademis di Journal of European Academy of Dermatology and Venereology pada Oktober 2021 yang memperingatkan pembaca tentang kanker kulit.