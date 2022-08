10 Pesan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-77 dalam Bahasa Inggris, Cocok Jadi Status WA

PIKIRAN RAKYAT - Hari Kemerdekaan Indonesia ke-77 dirayakan pada hari ini Rabu, 17 Agustus 2022.

Kemeriahan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-77 dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, setelah perayaan tersebut terkendala karena pandemi Covid-19.

Selain mengadakan lomba, Anda juga bisa membagikan twibbon dan ucapan selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke-77 di media sosial pribadi Anda.

Tak hanya twibbon dan ucapan, Anda juga bisa mengunggah quotes berbahasa Inggris untuk merayakan HUT ke-77 RI.

Berikut ini kumpulan quotes bahasa Inggris tentang Hari Kemerdekaan Indonesia ke-77 yang bisa jadi referensi, dikutip dari News Online.

1. On this glorious day of heroic reflections, do the maximum for the country of what you’re capable of. Happy Independence Day!

2. Happy Indonesian Independence Day! The day when every citizen of the country irrespective of ethnicity unites to pay tribute to the national heroes.

3. Freedom is not free, this Indonesian Independence Day we honor the great legacy and sacrifices of those who left us.