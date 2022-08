Tes Psikologi: Hewan yang Pertama Kali Dilihat Bisa Mengartikan Love Language Anda

PIKIRAN RAKYAT - Temukan love language Anda lewat hewan yang pertama kali Anda lihat dalam gambar ini.

Menurut Dr. Gary Chapman, penulis The Five Love Languages: How to Express Heartfelt Commitment to Your Mate, love language atau bahasa cinta adalah adalah cara Anda memberi dan menerima ungkapan cinta.

Terdapat lima jenis love language yakni receiving giftsk (menerima hadiah), quality time (waktu yang berkualitas), words of affirmation (kata-kata penegasan), acts of service (tindakan pelayanan), dan physical touch (sentuhan fisik).

Menemukan bahasa cinta adalah kunci utama dalam menciptakan keintiman yang langgeng dan memuaskan dengan pasangan Anda.

Anda bisa menemukan love language Anda lewat gambar berikut. Coba lihat sekilas gambar berikut, dan catat hewan apa yang Anda lihat terlebih dahulu.

1. Burung

Jika Anda melihat burung saat pertama melihat gambar tersebut, Anda adalah tipe orang yang secara alami terbuka dan ekspresif.

Love language Anda adalah words of affirmation. Bagi Anda, kata-kata lebih dari sekadar hal-hal yang dikatakan orang. Mereka memiliki bobot, dan mereka memiliki makna.

2. Kepiting