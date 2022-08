Apa Itu Love Language? Berikut 5 Contoh agar Hubungan dengan Pasangan Lebih Harmonis

PIKIRAN RAKYAT - Seperti namanya, love language atau bahasa cinta merupakan cara menyampaikan dan menerima rasa sayang dalam hubungan.

Tidak semua orang menyampaikan rasa sayang dengan cara serupa kepada orang yang disayangi, begitupun untuk menerima cinta setiap orang memiliki cara berbeda.

Dengan love language, hubunganmu akan lebih harmonis karena mengetahui bahasa cinta satu sama lain.

Mengutip dari laman Mindbodygreen, konsep love language ini dikembangkan oleh Gary Chapman, Ph.D. dalam bukunya The 5 Love Languages: The Secret to Love That Lasts.

Baca Juga: Profil Kades Lambangsari Bekasi Pipit Heryanti, Pejabat Cantik yang Diduga Maling Uang Rakyat Rp466 Juta

Pada buku tersebut Gary menggambarkan lima gaya unik dalam menyampaikan cinta.

Dia rumuskan berdasarkan pengalamannya dalam konseling pernikahan dan linguistik atau ilmu yang mempelajari tentang bahasa.

Berikut Pikiran-Rakyat.com telah merangkum lima bahasa cinta untuk hubungan dengan pasangan lebih harmonis menurut Gary Chapman.

1. Word Of affirmation (kata-kata Penegasan)