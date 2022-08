15 Quotes tentang LDR atau Long Distance Relationship, Cocok untuk Update di Medsos

PIKIRAN RAKYAT - Hubungan jarak jauh atau long distance relationship (LDR) memang tidak mudah untuk dijalani oleh setiap pasangan.

Namun, tidak sedikit juga yang berhasil membuktikan bahwa cinta tidak mengenal jarak.

Mempertahankan hubungan jarak jauh berarti menyisihkan waktu untuk berbicara dan berkomunikasi secara teratur dengan pasangan.

Hubungan jarak jauh membutuhkan usaha ekstra, tetapi itu bisa menjadi sangat bagus jika Anda tahu cara mengatasinya.

Jika Anda ingin pasangan tahu seberapa besar Anda mencintainya, bahkan ketika berjarak, Anda bisa mengirim ungkapan berupa quotes kepada pasangan Anda.

Baca Juga: 17 Link Twibbon HUT ke-77 RI 17 Agustus 2022 dengan Desain Keren, Cocok Dibagikan ke Medsos

Berikut adalah 15 quotes tentang LDR, dirangkum PikiranRakyat.com dari YourTango.

1. While I sleep, I dream of you, and when I wake, I long to hold you in my arms. If anything, our time apart has only made me more certain that I want to spend my nights by your side, and my days with your heart. ― Nicholas Sparks

Saat aku tidur, aku memimpikanmu, dan ketika aku bangun, aku ingin memelukmu. Jika ada, perpisahan kita hanya membuatku semakin yakin bahwa aku ingin menghabiskan malamku di sisimu, dan hari-hariku dengan hatimu.

2. Distance means so little, when someone means so much. — Tom McNeal