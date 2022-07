10 Aesthetic Quotes Sambut Bulan Agustus 2022, Cocok Jadi Status di Instagram, WhatsApp, hingga Facebook

PIKIRAN RAKYAT - Bulan baru, harapan baru, tinggal menghitung jam kita akan meninggalkan Juli.

Helo Agustus! akan seperti apa ya hari-hari ke depan?

Kamu bisa memulai hari baru dengan mengekspresikan perasaan dan harapan melalui sebuah quote.

Bagi yang gemar membaca quote-quote aesthetic, berikut kumpulan ucapan untuk menyambut bulan Agustus yang cocok dibagikan ke media sosial.

1. August is that last flicker of fun and heat before everything fades and dies. The final moments of fun before the freeze. In the winter, everything changes. - Rasmenia Massoud

Agustus adalah kedipan kesenangan dan kehangatan terakhir sebelum semuanya memudar dan mati. Saat-saat terakhir yang menyenangkan sebelum pembekuan. Di musim dingin, semuanya berubah.

2. August rain, the best of the summer gone, and the new fall not yet born. The odd uneven time. - Sylvia Plath

Hujan Agustus, musim panas terbaik telah berlalu, dan musim gugur yang baru belum lahir. Waktu yang aneh dan tidak seimbang.