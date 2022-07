20 Quotes Gombal Peringati Happy Girlfriend Day 2022, Dijamin Bikin Kelepek-kelepek

PIKIRAN RAKYAT - Buat Girlfriend Day 1 Agustus besok jadi momen bermakna dengan merayakannya bersama kekasih.

Ada beragam cara untuk memeriahkan Girlfriend Day, salah satunya dengan mengirim ucapan atau quotes gombal pada pasanganmu.

Selain itu, mengucapkan Happy Girlfriend Day juga bisa membantu si dia mengetahui bahwa kehadirannya dihargai.

Tak perlu pusing merangkai kata, berikut contoh ucapan atau quotes gombal untuk memperingati Girlfriend Day 2022.

Baca Juga: Termasuk Korban Kekerasan Seksual, 21 Layanan Pengobatan Ini Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan

1. "In all the world there is no heart for me like yours. In all the world there is no love for you like mine." — Maya Angelou.

2. "I still haven't figured out how to sit across from you, and not be madly in love with everything you do." — William C. Hannon.

3. "You're all my heart ever talks about. Happy Girlfriend Day 2022!"

4. "You are my love story, and I write you into everything I do, everything I see, everything I touch, and everything I dream, you are the words that fill my pages." — A.R Asher