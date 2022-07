15 Ucapan Happy Girlfriend Day 2022 dalam Bahasa Inggris, Singkat, Manis, dan Berkesan

PIKIRAN RAKYAT - Sudah tahu tanggal 1 Agustus diperingati sebagai Girlfriend Day?

Momen tersebut bisa dijadikan sebagai kesempatan untuk mengutarakan betapa berharganya si dia yang hadir dalam hidupmu.

Buanglah gengsi, setahun sekali tak ada salahnya membuat hati pasanganmu meleleh dengan kata-kata manis dan afirmasi positif.

Jika tak terlalu ingin mencolok, sampaikan ucapan selamat Girlfriend Day dalam Bahasa Inggris.

Berikut 15 gombalan yang bisa dipakai untuk mengucapkan selamat Girlfriend Day 2022.

1. Happy Girlfriend Day, baby! You are my precious treasure!

2. Happy Girlfriend Day my love. Thanks for fulfilling my life with happiness, joy, and every good thing.

3. Dear girlfriend, I feel lucky to have you. Thanks for making every day worth living.