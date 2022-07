Ulas Tuntas Serum SymWhite 377 Radiance Up, Kandungan Sampai Cara Pemakaian

PIKIRAN RAKYAT - Masalah umum yang sering terjadi pada masyarakat Indonesia yang tinggal di iklim tropis adalah kulit kering, kusam, dan munculnya dark spot (bintik hitam). Jika tidak ditangani dengan baik, bisa merembet ke masalah lainnya seperti jerawat atau munculnya tanda-tanda penuaan dini yang lebih parah.

Salah satu solusi yang ditawarkan untuk terhindari dari berbagai masalh kulit adalah rutin menggunakan rangkaian skincare yang cocok di kulit. Banyak sekali produk di Indonesia yang bisa dipilih, salah satunya adalah YOU Beauty. Ada berbagai series yang ditawarkan oleh brand yang masuk ke Indonesia pada tahun 2018 ini.

Salah satu series terbarunya adalah Radiance Up! Yang rilis pada Juni 2022 lalu. Di dalamnya terdiri dari 3 produk, yakni Radiance Up! Pure CICA Essence, Radiance Up! Antioxidant Serum, dan Radiance Up! Deep Moisturizing Cream. Namun kali ini yang akan diulas lebih dalam adalah Radiance Up! Antioxidant Serum dengan empat brightening agent sekaligus.

Kandungan Radiance Up! Antioxidant Serum





Jenis brightening agent di dalam serum Radiance Up ini adalah Symwhite 377, 5% Niacinamide, 2% Vitamin C, dan juga Licorice Extract. Keempat kandungan tersebut secara sinergis akan membantu mengurangi kusam dan bintik hitam, membuat wajah lebih bercahaya.

SymWhite 377 memiliki nama ilmiah Phenylethyl Resorcinol, merupakan jenis bahan aktif yang didapatkan dari pohon pinus. Namanya memang belum se-terkenal niacinamide, retinol, atau arbutin, namun menurut penelitian sangat ampuh untuk mencerahkan dan juga mencegah terjadinya hiperpigmentasi pada kulit.

Bahkan menurut penelitian yang dilakukan pada tahun 2017, SymWhite 377 sangat bagus dalam menghambat enzim tirosinase yang berperan penting dalam pembentukan melanin. Di penelitian yang sama, disebutkan jika kandungan baru tersebut juga sangat ampuh mencerahkan kulit lebih dari 22 kali lipat jika dibandingkan dengan kojic acid.

Sementara niacinamide, vitamin C, dan juga licorice extract sudah banyak dibahas menjadi brightening agent dan banyak jadi formula untuk produk pencerah kulit. Saat keempatnya digabungkan, akan memberikan hasil yang lebih maksimal dan cepat. Bahkan menurut klaimnya, serum dari YOU Beauty ini bisa mencerahkan dalam waktu 14 hari saja!