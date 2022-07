10 Quotes Self Love dalam Bahasa Inggris, Lengkap dengan Artinya

PIKIRAN RAKYAT - Anda layak untuk dicintai namun yang terpenting adalah cintai diri sendiri atau self love.

Cinta adalah kebutuhan dasar manusia. Banyak orang berpikir bahwa satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendalam itu adalah melalui cinta dari orang lain.

Padahal yang paling terpenting adalah mencintai diri sendiri. Jika Anda tidak mencintai diri sendiri maka Anda tidak akan menjaga diri sendiri.

Kurangnya cinta pada diri sendiri dapat menyebabkan ketergantungan bersama hubungan yang tidak sehat dan toxic.

Belajar menghargai diri sendiri adalah salah satu hal terpenting yang dapat Anda lakukan untuk memiliki hubungan yang lebih stabil dan sehat dengan diri sendiri dan orang lain.

Dirangkum Pikiran-Rakyat.com dari The Healthy, inilah 10 quotes tentang self love yang dapat membuat Anda menjadi lebih mencintai diri sendiri:

1. “Don’t chase people. Be yourself, do your own thing, and work hard. The right people the ones who really belong in your life will come to you. And stay.” - Will Smith

(Jangan mengejar orang. Jadilah diri sendiri, lakukan hal Anda sendiri, dan bekerja keras. Orang yang tepat, orang-orang yang benar-benar ingin menjadi bagian dari hidup Anda akan datang kepada Anda. Dan tinggal)