Drama Korea Jadi Acuan Fesyen Terbaik, Cocok untuk Inspirasi Bisnis

PIKIRAN RAKYAT - Ada banyak hal yang bisa dinikmati dari sebuah drama Korea alias K-drama.

Salah satunya, bagaimana para aktor dan aktris mengenakan berbagai busana yang terlihat modis dan menggemaskan.

Bagi para pecinta fesyen, terutama yang menggeluti dunia bisnis, ini artinya inspirasi.

Judul demi judul K-drama yang sedang tayang (on going) maupun yang telah selesai ditayangkan, menjadi lautan ide yang menarik dituangkan ke dalam sketsa desain.

Baca Juga: Tenun Majalaya Dijadikan Busana Ekspresif, Cocok Digunakan di Negara Tropis

Beberapa K-drama yang tak boleh dilewatkan untuk menjadi inspirasi fesyen, misalnya "Start Up", "Its Okay to Not Be Okay", "What's Wrong With Secretary Kim", "Private Lives", "Mine", "Hometown Cha Cha Cha", "Crash Landing on You", "Vincenzo", "Itaewon Class", dan masih banyak lagi.

Dalam "What's Wrong With Secretary Kim", gaya formal alias busana kerja Sekretaris Kim yang diperankan Park Min Young paling mencuri perhatian.

Sedangkan dalam "Its Okay to Not Be Okay", gaya Ko Moon Young yang diperankan Seo Ye Ji begitu tegas dan memanjakan visual.

Memerankan penulis anak-anak yang keras kepala, Seo Ye Ji tampil memukau dengan aneka busana bermotif bunga yang dilengkapi dengan lengan flare ikonik, motif vintage feminin, ruffle halus, dan korset milik jenama seperti Fendi, Christian Louboutin, Manolo Blahnik, Zimmerman, Peter Do, Dior, dan banyak lagi.