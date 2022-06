Tes Logika: Bagaimana Cara Menulis 19 Tanpa Angka 1? Hanya Orang Kreatif yang Tahu Jawabannya

PIKIRAN RAKYAT - Tes logika berbentuk teka-teki seru akan mengasah otak kreatif Anda.

Kali ini, tes logika memberikan teka-teki menyenangkan yang hanya bisa dipecahkan oleh 25 persen orang kreatif. Apakah diri Anda termasuk di dalamnya?

Pada tes logika berikut, Anda harus memecahkan teka-teki dari sudut pandang yang berbeda.

Selain berpikir kreatif, Anda juga perlu berpikir out of the box. Anda bebas berpikir apa pun untuk memecahkannya.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Fabiosa, pada Selasa, 21 Juni 2022, berikut ini teka-teki yang harus Anda pecahkan dengan menggunakan otak kreatif.

Teka-teki:

Bagaimana cara menulis 19 tanpa angka 1?

Ayo tebak jawabannya dalam waktu lima detik dan buktikan Anda adalah orang kreatif!

Perlu digarisbawahi, dalam memecahkan pertanyaan tersebut, Anda perlu fokus 100 persen.