Tes Logika: Super Sulit! Apa yang Selalu Tidur dengan Sepatu? 99 Persen Orang Gagal Tebak

PIKIRAN RAKYAT - Tes logika kali ini mengajak Anda berpikir kreatif dan out of the box!

Dalam tes logika berikut, Anda diberikan tantangan tentang makhluk yang selalu tidur dengan sepatunya.

Tantangan dalam tes logika ini konon hanya bisa dipecahkan oleh satu persen orang.

99 persen orang ternyata gagal menyelesaikan tantangan tes logika berikut. Anda termasuk golongan satu persen atau 99 persen orang?

Ayo ikuti tantangan tes logika untuk mengetahui golongan yang sesuai dengan Anda!

Untuk menyelesaikan tantangan, Anda harus menyimak pertanyaan berikut ini, seperti yang dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Brainzilla, pada Kamis, 16 Juni 2022.

Pertanyaan:

Apa yang selalu tidur dengan sepatu?

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kami memiliki aturan main yang harus Anda perhatikan dan ikuti.