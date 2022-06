Link Gratis Twibbon Hari Lingkungan Hidup Sedunia 5 Juni 2022 Beserta Cara Menggunakannya

PIKIRAN RAKYAT - Hari Lingkungan Hidup Sedunia, diperingati pada 5 Juni 2022 setiap tahunnya.

Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini merupakan perayaan 50 Konferensi Stockholm.

Hari Lingkungan Hidup Sedunia kembali diperingati dengan tema yang sama seperti 50 tahun yang lalu yaitu “Only One Earth” (Sustainably in Harmony with Nature).

Untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, dapat dilakukan dengan memasang foto menggunakan Twibbon.

Berikut Pikiran-Rakyat.com berikan beberapa Twibbon gratis untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia.

1. Twibbon 1

2. Twibbon 2

3. Twibbon 3